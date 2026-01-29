Юрист рассказал, что грозит сотруднику за постоянные опоздания на работу

Он также напомнил, какие причины опоздания на работу можно назвать уважительными с точки зрения трудового законодательства. В частности, это объективные обстоятельства, не зависящие от работника, такие как болезнь, вызов в государственные органы (суд, военкомат и другие), чрезвычайные ситуации, такие как ДТП, стихийные бедствия и другие, отметил Хаминский.