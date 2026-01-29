Судьбоносная ошибка: что стало причиной крушения самолета в США с российскими фигуристами

Авиакатастрофа в Вашингтоне 29 января 2025 года, унесшая жизни 67 человек, включая российских фигуристов, произошла из-за размещения маршрута вертолета на траектории авиалайнера. Об этом сообщает Washington Post.
Как отметила глава Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди, расследование установило, что катастрофу можно было полностью предотвратить.
«Этот вертолетный маршрут вообще не должен был там быть», — подчеркнула глава нацсовета безопасности и добавила, многие авиадиспетчеры регулярно работают сверхурочно.
Хоменди уточнила, что незадолго до катастрофы диспетчер аэропорта Рейгана управлял пятью вертолетами и шестью самолетами после пятимесячной смены без дополнительной помощи. Это усугубляло ситуацию.
За 18 минут до столкновения с вышки поступило девять предупреждений. Хоменди подчеркнула, что безопасность в аэропортах США может быть значительно улучшена с помощью установки датчиков для отслеживания местоположения. Это позволило бы экипажам самолетов и вертолетов лучше контролировать перемещения друг друга.
Напомним, 29 января в районе аэропорта имени Рейгана произошла трагедия. Пассажирский самолет компании American Airlines столкнулся с вертолетом Black Hawk сухопутных войск США.
Выполнявший рейс из штата Канзас лайнер после столкновения вместе с вертолетом упал в реку Потомак. Все 64 человека на борту самолета и 3 военнослужащих в вертолете погибли.
Среди жертв были 28 фигуристов, тренеров и членов их семей. В авикатастрофе погибли чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.
