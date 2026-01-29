Классическая музыка и жвачка: Life.ru узнал, какие неочевидные ритуалы повышают продуктивность зимой

Специалист рекомендует не давить на себя, а поддерживать настроение и фокус с помощью небольших ритуалов. Расслабляющая фоновая музыка способна улучшать концентрацию при выполнении задач и стимулирует выработку дофамина — гормона энергии и мотивации. При этом лучше выбирать классические или инструментальные композиции, чтобы не отвлекаться на подпевание.