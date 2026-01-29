Классическая музыка и жвачка: Life.ru узнал, какие неочевидные ритуалы повышают продуктивность зимой

«Эмоциональный спад зимой обусловлен недостатком солнечного света, снижением температуры и серым пейзажем за окном. В это время выработка гормонов, отвечающих за мотивацию и внутреннюю гармонию, падает», — объясняет эксперт.
Специалист рекомендует не давить на себя, а поддерживать настроение и фокус с помощью небольших ритуалов. Расслабляющая фоновая музыка способна улучшать концентрацию при выполнении задач и стимулирует выработку дофамина — гормона энергии и мотивации. При этом лучше выбирать классические или инструментальные композиции, чтобы не отвлекаться на подпевание.
«Ещё один неочевидный способ настроиться на работу — жевательная резинка. Процесс жевания способен улучшить кровоснабжение мозга, стимулируя активность некоторых его участков, в частности лобно-височных долей коры, что положительно сказывается на когнитивных функциях, таких как запоминание и концентрация», — добавляет собеседница Life.ru.
Кроме музыки и жевательной резинки, полезны планирование рабочего дня, регулярные перерывы, короткие прогулки на свежем воздухе и простые дыхательные упражнения. Эти привычки снижают усталость и благотворно влияют на общее самочувствие.
Ранее кардиолог, диетолог и липидолог Татьяна Залетова рекомендовала выбирать зимние напитки с осторожностью. Кофеинсодержащие и ментоловые напитки усиливают охлаждение организма, алкоголь лишь временно создаёт ощущение тепла, а сладкие газированные напитки вызывают скачки глюкозы и спад энергии. Врач советует на прогулку брать какао, напитки с имбирём, безалкогольный сидр или морсы из клюквы и облепихи, богатые витамином С.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.