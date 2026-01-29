В ГД рассказали, как получить больше 400 тысяч рублей пенсионных накоплений

«Заявление о единовременной выплате рассматривают до одного месяца, перечисление делают не позднее двух месяцев со дня принятия решения. Единовременную выплату не назначают тем, кому ранее уже установили накопительную пенсию. Повторно обратиться после единовременной выплаты можно через пять лет, если на счет поступят новые суммы. Накопительная пенсия, единовременная и срочная пенсионные выплаты НДФЛ не облагаются (статья 217 НК РФ). Если человек умер до назначения выплаты, средства могут получить правопреемники по заявлению», — заключил он.