В ГД рассказали, как получить больше 400 тысяч рублей пенсионных накоплений

«Пенсионные накопления в 2026 году выплачивают по заявлению, если они учтены в Социальном фонде России либо находятся в негосударственном пенсионном фонде. Деньги могли сформироваться из взносов работодателя, добровольных взносов, государственного софинансирования, средств материнского капитала и дохода от инвестирования. Где именно учитываются накопления, обычно проверяют по выписке из индивидуального лицевого счета: в ней указан страховщик и текущая сумма», — сказал Панеш.
По его словам, получить накопления можно в трех формах: единовременной выплатой, накопительной пенсией с ежемесячной выплатой бессрочно, срочной пенсионной выплатой на выбранный срок, срок составляет минимум 10 лет.
«Обращение за выплатами обычно доступно с 55 лет женщинам и с 60 лет мужчинам, при досрочном назначении страховой пенсии по старости право возникает с даты такого назначения. Для назначения накопительной пенсии учитываются условия страховой пенсии по старости: страховой стаж минимум 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент минимум 30. Если право на накопительную пенсию не возникло, единовременную выплату можно запросить по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин», — рассказал депутат.
Он отметил, что единовременная выплата в 2026 году зависит от расчета ежемесячной суммы по тем накоплениям, из которых формируется накопительная пенсия.
«Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2026 год установлен в 16288 рублей, порог 10% равен 1628,8 рубля в месяц. Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2026 год установлен в 270 месяцев, поэтому расчетная ежемесячная сумма равна общему размеру таких накоплений, деленному на 270. Если результат меньше или равен 1628,8 рубля, выплачивают всю сумму разом. В пересчете на сумму ориентир составляет 439 тысяч 776 рублей, разница в рублях возможна из-за округления», — подчеркнул парламентарий.
Панеш добавил, что заявление подается туда, где учитываются накопления, обычно нужны паспорт, СНИЛС и реквизиты счета.
«Заявление о единовременной выплате рассматривают до одного месяца, перечисление делают не позднее двух месяцев со дня принятия решения. Единовременную выплату не назначают тем, кому ранее уже установили накопительную пенсию. Повторно обратиться после единовременной выплаты можно через пять лет, если на счет поступят новые суммы. Накопительная пенсия, единовременная и срочная пенсионные выплаты НДФЛ не облагаются (статья 217 НК РФ). Если человек умер до назначения выплаты, средства могут получить правопреемники по заявлению», — заключил он.