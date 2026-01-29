Юрист объяснил, за какие слова банки могут заблокировать перевод

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Банковские приложения дают возможность написать небольшой комментарий получателю при переводе с карты на карту. Но если ошибиться с этим — можно попасть под блокировку, рассказал агентству «Прайм» руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.