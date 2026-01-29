Юрист объяснил, за какие слова банки могут заблокировать перевод

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Банковские приложения дают возможность написать небольшой комментарий получателю при переводе с карты на карту. Но если ошибиться с этим — можно попасть под блокировку, рассказал агентству «Прайм» руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.
По его словам, банки обязаны для противодействия противоправной деятельности анализировать поле «сообщение получателю». Поэтому писать там что попало не следует. Но большинство блокировок происходит не из-за запрещенных слов или глупых шуток, а из-за упоминаний о коммерческой деятельности.
«В стоп-лист комментариев получателю должны войти такие слова как оплата услуг, оплата за товар, заказ, аренду и любые другие, которые позволят трактовать ваш перевод, как коммерческий», — советует он.
Дело в том, что счета для физлиц не предназначены для совершения такого рода операций. Поэтому лучше вовсе воздержаться от заполнения поля, считает Хаминский.