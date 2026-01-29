Ричмонд
Yle: финны вопреки закрытию границы продолжают ездить в Россию на работу

В технической зоне Сайменского канала продолжаются работы, несмотря на закрытие Финляндией границы с РФ.

Источник: Аргументы и факты

Жители Финляндии по-прежнему пересекают закрытую российско-финскую границу и работают в РФ, сообщила телерадиокомпания Yle.

Журналисты приводят слова гражданина страны Топи Карппанена, который продолжает ездить в Россию. Он убирает снег в зоне Сайменского канала. Пять шлюзов этого объекта находятся на территории РФ.

«Пересёк границу, полтора часа занимался уборкой снега, затем вернулся обратно в Финляндию», — сказал мужчина.

Уточняется, что в технической зоне канала продолжаются работы по обслуживанию оборудования и регулированию уровня воды, несмотря на ограничения, связанные с закрытой границей. Руководитель офиса Сайменского канала Сеппо Кюккянен отметил, что еженедельно проводится контроль окружающей территории.

«Мы проверяем состояние территории раз в неделю, чтобы убедиться, что не произошло ничего, противоречащего статьям договора. Это касается как финской, так и российской стороны», — подчеркнул он.

Напомним, Финляндия закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года. Тогда решение назвалось временной мерой. В феврале 2025 года посол России в Хельсинки Павел Кузнецов сообщил, что финская сторона в ближайшем будущем не собирается открывать границу. В мае стало известно, что таможенники Финляндии предложили властям республики открыть хотя бы один пограничный переход.