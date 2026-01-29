Yle: финны вопреки закрытию границы продолжают ездить в Россию на работу

Напомним, Финляндия закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года. Тогда решение назвалось временной мерой. В феврале 2025 года посол России в Хельсинки Павел Кузнецов сообщил, что финская сторона в ближайшем будущем не собирается открывать границу. В мае стало известно, что таможенники Финляндии предложили властям республики открыть хотя бы один пограничный переход.