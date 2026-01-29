В Новосибирской области за три года предлагаемая зарплата выросла на 38%

В Новосибирской области за последние три года предлагаемая зарплата выросла на 38 процентов. Но для ряда специалистов предложения подняли значительно выше рынка. В целом такой рост ьыл отмечен в 83 профессиях. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.
Так, заметнее всего за три года зарплатные предложения увеличились для маляров и штукатуров — на 140 процентов, до 152,1 тысячи рублей. Ощутимо подняли предложения и для промоутеров — на 103 процента, до 72,7 тысячи рублей, сварщиков — на 94 процента, до 180,5 тысячи рублей, разнорабочих — на 90 процентов, до 101,5 тысячи рублей, водителей — на 89 процентов, до 162,1 тысячи рублей, и других специалистов.
— Уровень предлагаемой заработной платы зависит, в том числе, от развитости профессиональных компетенций и навыков, которые в рамках одной специальности могут позволить выходить на более высокий уровень доходов, — отметили эксперты.