WP: Крушение самолета в США с фигуристами РФ произошло из-за ошибки диспетчеров

Гибель 67 человек в авиакатастрофе в Вашингтоне год назад, среди которых были российские фигуристы, произошла из-за грубой ошибки авиадиспетчеров, которые проложили маршрут вертолета прямо на пути пассажирского лайнера. Такие выводы официального расследования, проводившегося Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB), представила его глава Дженнифер Хоменди.