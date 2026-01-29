WP: Крушение самолета в США с фигуристами РФ произошло из-за ошибки диспетчеров

Гибель 67 человек в авиакатастрофе в Вашингтоне год назад, среди которых были российские фигуристы, произошла из-за грубой ошибки авиадиспетчеров, которые проложили маршрут вертолета прямо на пути пассажирского лайнера. Такие выводы официального расследования, проводившегося Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB), представила его глава Дженнифер Хоменди.
Согласно отчету, диспетчер в перегруженном аэропорту имени Рейгана, отработав пятичасовую смену без поддержки, одновременно управлял пятью вертолетами и шестью самолетами. За 18 минут до столкновения система девять раз предупреждала об опасности.
— Этого вертолетного маршрута там вообще не должно было быть, — заявила Хоменди, подчеркнув, что катастрофа «была на 100 процентов предотвратима».
Она также сообщила, что внутри Федерального управления гражданской авиации США детали происшествия замалчивались из-за боязни «мести» со стороны руководства, опасавшегося за репутацию, передает Washington Post.
Утром 30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Blackhawk вблизи Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. На борту самолета находились примерно 64 человека — 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Воздушное судно упало в воды реки Потомак, откуда, по последним данным, достали тела около 18 погибших. Что известно о трагедии к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».