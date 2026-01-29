Ричмонд
Местные рейсы из Хабаровска на север задержаны из-за снегопадов

Самолёты в Охотск тоже улетят не по расписанию.

Источник: Хабаровский край сегодня

С утра 29 января аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт для приёма и отправки пассажирских самолётов. Как сообщает ИА «Хабаровский край», в настоящее время там проводятся работы по очистке взлетно-посадочной полосы от снега.

Ожидается, что очистку завершат к полудню. Вылет рейса 407 за 28 января из Николаевска-на-Амуре в Чумикан отложен до 12 часов.

По этой же причине — непогода — закрыт аэропорт Нелькана. Полосу чистят с 9 часов до 16.30.

Пока синоптики дают неутешительные прогнозы: и в Николаевске-на-Амуре, и в Нелькане снег будет идти весь день. Пассажиров просят внимательно следить за расписанием рейсов.

Сегодняшние рейсы 401 и 402 за 29 января из Хабаровска в Охотск и обратно перенесены на 30 января по техпричине. Вылет из краевого центра планируется завтра, 30 января, в 09.20.

Рейс на Богородское задерживается до 9.30 30 января.