С 1 октября военные пенсии вырастут на 4%

С 1 октября военные пенсии в России вырастут на 4%. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы Каплан Панеш.

Источник: Life.ru

По словам парламентария, индексация касается денежного довольствия, на этой основе осуществляется перерасчёт пенсий. При расчёте с 1 января 2026 года применяется коэффициент 93,59% от денежного довольствия.

«С 1 октября 2026 года денежное довольствие повышается на 4%, после этого пересчитываются и военные пенсии», — отметил чиновник.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов вновь предложил ввести ежегодную дополнительную, 13-ю пенсию для всех российских пенсионеров. Согласно законопроекту выплата должна производиться к Новому году в размере ежемесячной страховой пенсии по старости, но не ниже 1,5 прожиточного минимума пенсионера. По словам депутата, в прошлом году эта сумма составляла почти 23 тысячи рублей.

