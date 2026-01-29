С 1 октября военные пенсии вырастут на 4%

По словам парламентария, индексация касается денежного довольствия, на этой основе осуществляется перерасчёт пенсий. При расчёте с 1 января 2026 года применяется коэффициент 93,59% от денежного довольствия.
«С 1 октября 2026 года денежное довольствие повышается на 4%, после этого пересчитываются и военные пенсии», — отметил чиновник.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов вновь предложил ввести ежегодную дополнительную, 13-ю пенсию для всех российских пенсионеров. Согласно законопроекту выплата должна производиться к Новому году в размере ежемесячной страховой пенсии по старости, но не ниже 1,5 прожиточного минимума пенсионера. По словам депутата, в прошлом году эта сумма составляла почти 23 тысячи рублей.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.