С 1 октября военные пенсии вырастут на 4%

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов вновь предложил ввести ежегодную дополнительную, 13-ю пенсию для всех российских пенсионеров. Согласно законопроекту выплата должна производиться к Новому году в размере ежемесячной страховой пенсии по старости, но не ниже 1,5 прожиточного минимума пенсионера. По словам депутата, в прошлом году эта сумма составляла почти 23 тысячи рублей.