В России начнут принимать документы в колледжи в онлайн-формате

РИА Новости: в России начнут принимать документы в колледжи в онлайн-формате.

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Минпросвещения РФ подготовило проект, который позволит абитуриентам подать документы для поступления в колледжи и техникумы пяти регионов страны в онлайн-формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Подготовлен проект постановления правительства РФ, предполагающего запуск эксперимента по приему абитуриентов в колледжи и техникумы через суперсервис “Поступление в СПО онлайн”», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперимент планируют провести в ходе приемной кампании 2026/27 учебного года в пяти пилотных регионах.

«Участниками эксперимента в 2026/27 учебном году станут образовательные организации СПО и их филиалы, расположенные в Волгоградской, Костромской, Ленинградской и Ульяновской областях, а также в Красноярском крае», — уточнили в министерстве.

Ранее подавать документы на поступление в онлайн-формате смогли абитуриенты вузов благодаря сервису «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги».