Онлайн-поступление в организации СПО планируют запустить в пяти регионах РФ

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Минпросвещения РФ планирует апробировать суперсервис «Поступление в СПО онлайн» в 2026/2027 учебном году в пяти регионах РФ. В эксперименте примут участие организации среднего профессионального образования (СПО) и их филиалы в Волгоградской, Костромской, Ленинградской и Ульяновской областях, а также в Красноярском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.