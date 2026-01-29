Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детский сад в Иркутске нарушил условия заключения контракта на питание

Начальная цена услуг превышала 6 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Начальная цена услуг превышала 6 миллионов рублей. Детское учреждение преждевременно признало поставщика уклонившимся я от подписания договора. Позднее УФАС установило, что законный срок для подписания договора еще не истек.

— Теперь заказчик обязан возобновить процедуру заключения договора. В ходе разбирательства детский сад также обратился в ведомство с просьбой включить компанию в реестр недобросовестных поставщиков, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутского УФАС.

Антимонопольная служба отказала детскому саду в этой просьбе. Сейчас дело рассматривает сотрудник, который решит вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что губернатор Приангарья Игорь Кобзев рассказал о строительстве межвузовского кампуса.