«СКА-Хабаровск» проиграл сербскому «Единство УБ» первый спарринг сборов

«СКА-Хабаровск» проиграл первый контрольный матч сборов в Турции сербскому клубу «Единство УБ». На два гола, забитые соперником в первом тайме, красно-синие смогли ответить только одним мячом в концовке встречи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Тренерский штаб армейцев на тренировочную игру выпустили следующие составы: в первом тайме место в воротах занял Ботнарь, в поле вышли Кожемякин, Плиев, Шавлохов, Ильев, Гурбан, Тур, Гаглоев, Янов, Брагин и некий игрок на просмотре. Позицию в калитке во второй половине встречи доверили Исламу Имамову, в поле отправились Носков, ещё один игрок на просмотре, Емельянов, Мухин, Мастерной, Алиев, Прищепов (Копылов, 70), Алейников, Глотов, Алкалде.
— Контрольный матч, запланированный как второй, стал первым из-за отмены игры с «Кызылкумом» из-за дождей в Анталье, рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». — Игра была типичной для межсезонья: обе команды под нагрузками, «Единство» лучше подготовилось. Первый гол сербы забили со штрафного после отскока, второй — после ошибки в обороне дальневосточников.
В перерыве «СКА-Хабаровск» сменил состав, перехватив инициативу: больше контроля мяча, атак и разнообразия. Первый гол армейцев в 2026 году случился после ошибки обороны у сербов: Емельянов перехватил мяч, отдал Алиеву, который на 74 минуте забил в ближний угол. Ислам Имамов в концовке встречи отметился двумя эффектными сейвами. Следующая игра — 31 января против «Спартака» из Костромы.