«СКА-Хабаровск» проиграл сербскому «Единство УБ» первый спарринг сборов

— Контрольный матч, запланированный как второй, стал первым из-за отмены игры с «Кызылкумом» из-за дождей в Анталье, рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». — Игра была типичной для межсезонья: обе команды под нагрузками, «Единство» лучше подготовилось. Первый гол сербы забили со штрафного после отскока, второй — после ошибки в обороне дальневосточников.