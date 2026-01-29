Что известно об учительнице из Алматы, которую поздравил Токаев

«В этом году мне очень повезло, я вошла в 50 финалистов этого конкурса. Важно это еще потому, что я представляю Казахстан. И тем самым, я, может быть, это мой порыв в мировом пространстве, чтобы люди и в других странах знали, что у нас, в Казахстане, есть хорошие учителя. И моя вот эта дорога может позволить моим коллегам за мной пойти дальше, стать победителем этого конкурса», — поделилась с журналистами алматинская учительница.