Карантин среди кадетов в Щучинске: число больных выросло

По данным телеканала, в Центре инфекционных заболеваний и Многопрофильной областной детской больнице в Кокшетау сейчас находится 71 кадет. Количество госпитализированных из колледжа Министерства обороны в Щучинске увеличилось на пять человек.
В реанимации до последнего времени оставались три пациента. Сейчас в палате интенсивной терапии находятся двое больных, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Третий курсант пошел на поправку и переведен в отделение.
Диагноз «корь» подтвержден у 24 заболевших. Остальные получают стандартное лечение от ОРВИ. В самом кадетском корпусе развернут стационар для контактных и введен карантин.
Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Ермек сообщил, что из 71 пациента двое находятся в Многопрофильной областной детской больнице, в палате интенсивной терапии, а остальные — в Центре инфекционных заболеваний. Угрозы для жизни и здоровья госпитализированных нет.