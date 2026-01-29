Ричмонд
Карантин среди кадетов в Щучинске: число больных выросло

В Акмолинской области выросло число заболевших корью — из-за вспышки болезни здесь ранее ввели карантин, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

По данным телеканала, в Центре инфекционных заболеваний и Многопрофильной областной детской больнице в Кокшетау сейчас находится 71 кадет. Количество госпитализированных из колледжа Министерства обороны в Щучинске увеличилось на пять человек.

В реанимации до последнего времени оставались три пациента. Сейчас в палате интенсивной терапии находятся двое больных, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Третий курсант пошел на поправку и переведен в отделение.

Диагноз «корь» подтвержден у 24 заболевших. Остальные получают стандартное лечение от ОРВИ. В самом кадетском корпусе развернут стационар для контактных и введен карантин.

Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Ермек сообщил, что из 71 пациента двое находятся в Многопрофильной областной детской больнице, в палате интенсивной терапии, а остальные — в Центре инфекционных заболеваний. Угрозы для жизни и здоровья госпитализированных нет.