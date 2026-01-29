В Приморье у девушки успешно удалили огромную кисту яичника

Девушка обратилась к врачу из-за незначительных болей и заметного увеличения живота за несколько месяцев. Серьезных жалоб при этом не было. Обследование показало крупное образование левого яичника размером почти 27 сантиметров. По словам специалистов, подобные случаи встречаются крайне редко даже у взрослых женщин.