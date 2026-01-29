Ричмонд
В Новосибирске за 280 тысяч продают первые российские 50 рублей

В Новосибирске на продажу выставили монету номиналом 50 рублей за 280 тысяч рублей. Объявление появилось на одном из популярных сайтов.

Источник: Сиб.фм

Монета была отчеканена в 1993 году из медно-цинкового сплава. По словам продавца, она принадлежит к первому выпуску монет после распада СССР и была произведена ограниченным тиражом.

Также сообщается, что экземпляр находится в отличном состоянии, которое специалисты классифицируют как XF («исключительно хорошая сохранность»). Это означает, что монета практически не была в обращении и сохранила чёткость деталей. Её вес составляет 6,1 грамма, диаметр — 25 миллиметров, а толщина — 1,95 миллиметра.

Она была произведена на знаменитом Ленинградском (ныне Санкт-Петербургском) монетном дворе.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске продают исторический доллар США.

