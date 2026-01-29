Сирота из Барабинска полгода не может получить 2,8 млн рублей компенсации

Сирота из Барабинска Кирилл Титков уже полгода не может получить компенсацию в 2,8 млн рублей за непригодное жилье. Летом 2025 года суд обязал местную администрацию выплатить эти средства. Но деньги 26-летний сибиряк так и не получил. Недавно Совет депутатов Барабинска в очередной раз заявил, что возможности на выплату компенсации нет. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердил Кирилл Титков.