Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сирота из Барабинска полгода не может получить 2,8 млн рублей компенсации

Эти деньги ему должны выплатить по решению суда, однако власти Барабинска в очередной раз заявили, что возможности на это нет.

Источник: Комсомольская правда

Сирота из Барабинска Кирилл Титков уже полгода не может получить компенсацию в 2,8 млн рублей за непригодное жилье. Летом 2025 года суд обязал местную администрацию выплатить эти средства. Но деньги 26-летний сибиряк так и не получил. Недавно Совет депутатов Барабинска в очередной раз заявил, что возможности на выплату компенсации нет. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердил Кирилл Титков.

В ноябре прошлого года судебные приставы в очередной раз установили для администрации Барабинска срок для исполнения требований решения суда — до 15 декабря, но чиновники в него не уложились. Сейчас назначен новый срок — до 20 февраля. Однако сибиряк уже не верит, что получит деньги к этой дате.

Напомним, что ранее Кирилл Титков записал обращение к президенту России Владимиру Путину.