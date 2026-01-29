В Новосибирске планируют расширение научной библиотеки за 10 млрд рублей

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН готовится к расширению, планируется возведение нового корпуса рядом с основным зданием. Об этом сообщил председатель СО РАН Валентин Пармон на пресс-конференции в ТАСС.
Земельный участок под строительство, находящийся в федеральной собственности, ранее временно изымался и передавался агентству ДОМ.РФ из-за отсутствия активных работ по проектированию, но в 2022 году он вернулся библиотеке.
Новый корпус позволит создать дополнительные хранилища для книг и фондов, а также оборудовать современную цифровую инфраструктуру. Пармон подчеркнул, что вопрос финансирования проекта пока находится на стадии согласования, а ориентировочная стоимость строительства составляет около 10 миллиардов рублей.
Первоначальная концепция предусматривает зоны совместной работы, мультимедийные центры, помещения для сохранения редких изданий, детский технопарк, лаборатории, аудиостудию и конференц-зал. Проект входит в программу развития научного центра «Академгородок 2.0» с планами до 2035 года.
Сейчас существующее книгохранилище ГПНТБ заполнено почти полностью — на 98%. Капитальный ремонт основного здания запланирован на 2025 год, на эти работы Министерство науки и высшего образования России уже выделило 50 миллионов рублей.
Расширение позволит библиотеке справиться с нехваткой места для фондов и создать современные условия для работы учёных и студентов.