В Новосибирске планируют расширение научной библиотеки за 10 млрд рублей

Новый корпус позволит создать дополнительные хранилища для книг и фондов, а также оборудовать современную цифровую инфраструктуру.

Источник: Freepik

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН готовится к расширению, планируется возведение нового корпуса рядом с основным зданием. Об этом сообщил председатель СО РАН Валентин Пармон на пресс-конференции в ТАСС.

Земельный участок под строительство, находящийся в федеральной собственности, ранее временно изымался и передавался агентству ДОМ.РФ из-за отсутствия активных работ по проектированию, но в 2022 году он вернулся библиотеке.

Новый корпус позволит создать дополнительные хранилища для книг и фондов, а также оборудовать современную цифровую инфраструктуру. Пармон подчеркнул, что вопрос финансирования проекта пока находится на стадии согласования, а ориентировочная стоимость строительства составляет около 10 миллиардов рублей.

Первоначальная концепция предусматривает зоны совместной работы, мультимедийные центры, помещения для сохранения редких изданий, детский технопарк, лаборатории, аудиостудию и конференц-зал. Проект входит в программу развития научного центра «Академгородок 2.0» с планами до 2035 года.

Сейчас существующее книгохранилище ГПНТБ заполнено почти полностью — на 98%. Капитальный ремонт основного здания запланирован на 2025 год, на эти работы Министерство науки и высшего образования России уже выделило 50 миллионов рублей.

Расширение позволит библиотеке справиться с нехваткой места для фондов и создать современные условия для работы учёных и студентов.