Yle: Финны продолжают работать в России, несмотря на закрытую границу

Несмотря на официально закрытую уже три года границу, граждане Финляндии продолжают пересекать ее и работать на российской территории в рамках договора об аренде. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.
Работы проводятся на участке Сайменского канала, пять шлюзов которого находятся в России и арендованы Финляндией по межгосударственному договору. Финские специалисты обслуживают оборудование, регулируют уровень воды и следят за порядком, пересекая границу несколько раз в неделю.
— Это обычная работа. Пересек границу, полтора часа занимался уборкой снега, затем вернулся обратно в Финляндию, — рассказал изданию местный житель Топи Карппанен.
На арендованной территории, согласно договору, также присутствуют российские пограничники и таможенники, но обстановка, по словам финской стороны, остается спокойной. В ноябре 2023 года Финляндия закрыла все пункты пропуска на границе с Россией. Причиной стало увеличение потока беженцев из Ближнего Востока и Африки, которые прибывали без необходимых документов.
16 января трое немецких туристов на снегоступах незаконно пересекли границу между Россией и Финляндией в районе горнолыжного курорта Пальякка в Куусамо. Они пересекли российскую границу, после чего вернулись обратно на территорию Финляндии. После этого немцев задержал патруль местной пограничной охраны. Во время допроса туристы рассказали, что пересекли границу между странами из любопытства.