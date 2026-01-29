Yle: Финны продолжают работать в России, несмотря на закрытую границу

16 января трое немецких туристов на снегоступах незаконно пересекли границу между Россией и Финляндией в районе горнолыжного курорта Пальякка в Куусамо. Они пересекли российскую границу, после чего вернулись обратно на территорию Финляндии. После этого немцев задержал патруль местной пограничной охраны. Во время допроса туристы рассказали, что пересекли границу между странами из любопытства.