В ГД рассказали о переходе вузов на новую систему образования в 2026 году

«Изменения просились давно. Рынок труда сегодня живет в другой реальности, и с каждым годом этот разрыв ощущается всё сильнее. Выпускник учится четыре-шесть лет, а его навыки могут быть не востребованы после учебы. Работодатели же вынуждены переучивать своих сотрудников уже внутри компаний, потому что программы подготовки в ВУЗах не всегда гибкие, не успевают обновляться. Новая модель дает университетам больше свободы выстраивать программы под реальные запросы, но не теряя фундаментальности», — считает парламентарий.