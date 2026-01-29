Конфликтного тигра повторно отловили в Приморье спустя полторы недели после возврата в лес

С начала года в Приморье уже семь раз изымали тигров из дикой природы, повторный отлов хищника — восьмой. Также были доставлены в Алексеевку два тигрёнка, мать которых предположительно убили браконьеры. Малыши осиротели в том возрасте, когда самостоятельно добывать себе пищу они ещё не могут. Два других тигрёнка из выводка к моменту прибытия помощи уже погибли.