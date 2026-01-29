Конфликтного тигра повторно отловили в Приморье спустя полторы недели после возврата в лес

Речь о молодом самце, пойманном 16 января в окрестностях посёлка Зеркальный Кавалеровского округа. Он систематически заходил в населённый пункт, где давил собак. Поймали его довольно быстро. Хищника обследовали в реабилитационном центре села Алексеевка, не нашли у него травм и признаков заболеваний. Ветеринары заключили, что зверь может самостоятельно охотиться, и тигра выпустили обратно в лес, снабдив спутниковым ошейником для отслеживания дальнейшей судьбы краснокнижного животного.
Однако тигр повадился снова ходить в местах обитания человека. 27 января его заметили недалеко от села Ленино Чугуевского округа. Тигр не выглядел раненым или больным, но казался напуганным. Охотоведы, отследив по спутнику местонахождение животного, отловили его 28 января, специалисты будут разбираться в причинах такого нетипичного поведения.
Вероятно, тигр всё-таки успел получить повреждения за короткий период пребывания на воле после обследования в реабилитационном центре, но не исключено, что при том обследовании какую-то травму ветеринары всё-таки пропустили. Животное снова отправили в Алексеевку на диагностику. Странное поведение тигра также может быть обусловлено последствиями действия транквилизатора, применённого при первом отлове.
Это второй случай в истории приморской кампании по наблюдению за тиграми и заботе об их благополучии, когда хищника пришлось отлавливать повторно. Первый инцидент был в 2014 году, когда из естественной среды обитания второй раз изъяли тигра по кличке Устин.
С начала года в Приморье уже семь раз изымали тигров из дикой природы, повторный отлов хищника — восьмой. Также были доставлены в Алексеевку два тигрёнка, мать которых предположительно убили браконьеры. Малыши осиротели в том возрасте, когда самостоятельно добывать себе пищу они ещё не могут. Два других тигрёнка из выводка к моменту прибытия помощи уже погибли.
Сейчас сиротки идут на поправку. При изъятии они весили примерно по 5 кг, сейчас окрепли до 13 кг. Тигрята «бодрые и злые, активно едят и взаимодействуют друг с другом», докладывала вчера пресс-служба реабилитационного центра «Тигр».