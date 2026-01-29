Ричмонд
Родители школьников недовольны введенной из-за морозов дистанционкой в Актобе

В Актюбинской области родители школьников недовольны затянувшейся из-за морозов дистанционке, они просят вернуть детей в школы, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

С начала недели актюбинские школьники и студенты занимаются дистанционно. В регионе наблюдались морозы до минус 30 градусов, но днем температура повышается, и сильного ветра нет. Родители считают, что держать детей дома в такую погоду — перебор.

Взрослые жалуются, что дистанционное обучение становится настоящей головной болью, так как им приходится постоянно контролировать учебный процесс. Они опасаются, что затянувшееся онлайн-обучение может негативно сказаться на знаниях и дисциплине детей.

По словам родителей, несколько дней вне школы уже нарушают учебный ритм. В управлении образования уверяют, что ситуация под контролем.

Сегодня занятия пройдут в привычном очном формате, так как погода позволяет. Главный специалист управления образования Актюбинской области Канат Имангалиев сообщил, что если за время дистанционного обучения у учащихся появились пробелы в знаниях, они будут восполняться на каникулах. В четверг прогнозируется минус 8 градусов, и все учащиеся возобновят занятия в штатном режиме.