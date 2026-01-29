Родители школьников недовольны введенной из-за морозов дистанционкой в Актобе

Сегодня занятия пройдут в привычном очном формате, так как погода позволяет. Главный специалист управления образования Актюбинской области Канат Имангалиев сообщил, что если за время дистанционного обучения у учащихся появились пробелы в знаниях, они будут восполняться на каникулах. В четверг прогнозируется минус 8 градусов, и все учащиеся возобновят занятия в штатном режиме.