Прокуратура помогла вдове участника СВО восстановить права в Приморье

Деньги за неоказанные услуги возместили в ходе следствия.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке прокуратура помогла восстановить права вдовы военнослужащего, погибшего при выполнении задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Проверку провела прокуратура Фрунзенского района. Гвардии матрос, служивший по контракту, погиб в январе 2024 года.

После этого его супруга собиралась оформить положенные выплаты, но не смогла самостоятельно подготовить все документы из-за ухода за ребенком.

Женщине предложили помощь сотрудники индивидуального предпринимателя. Она заключила договор на юридические услуги и перечислила 81 тысячу рублей, однако обязательства выполнены не были.

По материалам проверки открыто уголовное дело о мошенничестве. В ходе следствия ущерб вдове возместили полностью.