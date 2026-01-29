Житель Таиланда положил подушку в необычное место и спасся от пули

В Таиланде подушка спасла мужчину от случайной пули. Это произошло в провинции Аюттхая. Историю рассказывает издание The Thaiger.
Сообщается, что мужчина спал после ночной смены, когда в его дом влетела пуля. Он мог получить ранение, но плотная подушка остановила пулю. При этом она находилась не под головой спящего.
«Я не положил голову на ту подушку, а подпер ей ногу. Пуля прошла совсем рядом, но меня не задела», — рассказал таиландец, который даже не проснулся от выстрела. То, что в дом залетела пуля, он понял только, когда обнаружил в спальне осколки и отверстия.
Как врачи в Подмосковье спасли ребенка, родившегося с пулей в животе, читайте здесь на KP.RU. Сообщалось, что мужчина случайно попал в свою беременную жену, когда тренировался в стрельбе.
Тем временем в Приморье хирурги спасли школьницу с застрявшей в миллиметре от яремной вены пулей.