Житель Таиланда положил подушку в необычное место и спасся от пули

Подушка спасла от пули мужчину из Таиланда, заснувшего во время стрельбы.

Источник: Комсомольская правда

В Таиланде подушка спасла мужчину от случайной пули. Это произошло в провинции Аюттхая. Историю рассказывает издание The Thaiger.

Сообщается, что мужчина спал после ночной смены, когда в его дом влетела пуля. Он мог получить ранение, но плотная подушка остановила пулю. При этом она находилась не под головой спящего.

«Я не положил голову на ту подушку, а подпер ей ногу. Пуля прошла совсем рядом, но меня не задела», — рассказал таиландец, который даже не проснулся от выстрела. То, что в дом залетела пуля, он понял только, когда обнаружил в спальне осколки и отверстия.

Как врачи в Подмосковье спасли ребенка, родившегося с пулей в животе, читайте здесь на KP.RU. Сообщалось, что мужчина случайно попал в свою беременную жену, когда тренировался в стрельбе.

Тем временем в Приморье хирурги спасли школьницу с застрявшей в миллиметре от яремной вены пулей.