Право на информацию: В ГД рассказали, как быстро узнать, куда увезли близкого человека на скорой

«Первым и наиболее надёжным каналом получения информации является обращение в справочную службу станции скорой медицинской помощи по месту жительства. Врачи советуют при звонке быть готовым чётко назвать фамилию, имя, отчество, возраст и приметы человека, а также указать адрес, откуда его забирали», — отметил парламентарий.
Важно помнить, что данные обрабатываются и поступают в справочную не мгновенно, поэтому, если информация не найдена с первого раза, имеет смысл перезвонить через один-два часа. Скорую помощь можно вызвать с любого телефона по единому номеру «103». Этот номер также может служить точкой входа для получения справочной информации, однако практика отличается в зависимости от региона — в одних местах операторы сразу помогут с поиском, в других — подскажут нужный телефон для справок.
С развитием цифровых технологий появляются новые инструменты для поиска. Например, в Москве действует специализированный онлайн-сервис по поиску пропавших людей, куда столичные больницы ежедневно передают информацию о пациентах, которые не смогли сообщить о себе при госпитализации. Поиск в этой базе данных осуществляется по описанию: полу, примерному возрасту, росту, телосложению и деталям одежды. Аналогичные электронные сервисы начинают внедряться и в других регионах России. В Московской области на портале «Госуслуг» также появилась возможность онлайн-поиска среди пациентов, экстренно поступивших в стационары.
Никита Чаплин.
Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам.
В случае, если стандартные пути не дали результата, а беспокойство велико, следует обратиться в полицию с заявлением о пропаже человека. Ждать трое суток для этого не нужно, заявление обязаны принять сразу.
Отдельно стоит коснуться вопроса получения информации о состоянии здоровья родственника после того, как больница найдена. Здесь действуют положения о врачебной тайне. Согласно закону, медицинскую организацию обязывают информировать только законных представителей пациента — родителей несовершеннолетних или опекунов недееспособных граждан. Всем остальным лицам, включая супругов, детей и других близких родственников, информация может быть предоставлена только с письменного согласия самого пациента или его законного представителя. Это создаёт правовые сложности, особенно в экстренных ситуациях.
На практике многие государственные больницы идут навстречу родственникам и сообщают информацию, но часто только после подтверждения личности звонящего и его связи с пациентом, задавая уточняющие вопросы. Поэтому при звонке в приёмное отделение или профильный стационар нужно быть готовым назвать полные данные пациента и, возможно, свои, чтобы подтвердить родство.
Информацию о состоянии здоровья имеет право сообщить только лечащий врач или заведующий отделением, и лучше звонить в установленные для этого часы, которые можно уточнить у администрации больницы. Чтобы избежать подобных сложностей в будущем, важно иметь простые, но эффективные средства коммуникации.
«Врачи рекомендуют пожилым людям или тем, кто имеет серьёзные хронические заболевания, всегда носить с собой карточку с основными данными: ФИО, годом рождения, адресом, контактами близких и перечнем основных диагнозов или аллергий. Эта мера может значительно ускорить опознание человека и информирование семьи в критической ситуации», — заключил депутат.
Ранее двое россиян — Владислав Ревенко и Никита Таланов — пропали в Египте, их ищут уже третьи сутки. Владислав и Никита прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января и должны были улететь обратно через шесть дней. Павел Ревенко сообщил, что они самостоятельно доехали на автобусе из Шарм-эш-Шейха в Каир, и сын подтвердил, что добрался и заселился в гостиницу. В среду авиакомпания Red Sea Airlines проинформировала, что оба не явились на обратный рейс.
