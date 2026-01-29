Право на информацию: В ГД рассказали, как быстро узнать, куда увезли близкого человека на скорой

Ранее двое россиян — Владислав Ревенко и Никита Таланов — пропали в Египте, их ищут уже третьи сутки. Владислав и Никита прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января и должны были улететь обратно через шесть дней. Павел Ревенко сообщил, что они самостоятельно доехали на автобусе из Шарм-эш-Шейха в Каир, и сын подтвердил, что добрался и заселился в гостиницу. В среду авиакомпания Red Sea Airlines проинформировала, что оба не явились на обратный рейс.