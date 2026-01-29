NYP: определена жидкость, распылённая на члена Палаты представителей Омар

Специалисты по работе с опасными материалами определили состав жидкости, которую участник встречи в американском штате Миннесота распылил в сторону члена Палаты представителей Конгресса США Ильхан Омар, сообщила газета New York Post (NYP), публикацию которой перевёл aif.ru.
Инцидент произошёл 27 января. Мужчина, который находился на встрече, где собрались избиратели Омар, начал распылять неизвестное вещество, когда она призвала расформировать Службу иммиграционного и таможенного контроля (ICE), отправить в отставку министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм или запустить процедуру импичмента главы этого ведомства.
Предполагается, что коричневая жидкость, которую применил участник встречи, была яблочным уксусом. Издание Alpha News со ссылкой на источники уточнило, что эксперты подтвердили, что использовавшийся для распыления вещества шприц был наполнен уксусообразным веществом.
Член совета города Миннеаполиса Латриша Ветау, на которую попала часть жидкости, рассказала газете The Post, что запах был настолько сильным, что у неё началась рвота. По её словам, в воздухе ощущался «невыносимо» пахло уксусом или аммиаком.
«Сначала пахло яблочным уксусом. Потом стало пахнуть аммиаком, сильным, чистым запахом аммиака. Я вышла на улицу, и меня вырвало, потому что запах был очень сильный», — сказала член городского совета.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ильхан Омар могла инсценировать нападение на себя. При этом глава Белого дома уточнил, что не ознакомился с видеозаписью, на которой запечатлён момент нападения на неё. Американский лидер также выразил надежду, что ему «не придётся возиться с этим».