NYP: определена жидкость, распылённая на члена Палаты представителей Омар

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ильхан Омар могла инсценировать нападение на себя. При этом глава Белого дома уточнил, что не ознакомился с видеозаписью, на которой запечатлён момент нападения на неё. Американский лидер также выразил надежду, что ему «не придётся возиться с этим».