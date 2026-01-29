Ричмонд
53 уникальных фейка выявили в Новосибирской области за год

Такие данные привел Центр управления регионом.

Источник: Комсомольская правда

Центр управления регионом Новосибирской области поделился данными о недостоверной информации, которая распространялась в 2025 году. Так, в прошлом году на территории региона было выявлено 53 уникальных фейка.

Также в ЦУР Новосибирской области поделились, где можно проверять сомнительные новости.

— Увидели сомнительную новость — заходим в канал «Лапша Медиа» в мессенджере MAX. Возможно, там уже выложили опровержение, — уточнили в пресс-службе ЦУР Новосибирской области.

Если там нет опровержения, то проверить новость можно через чат-бот этого же проекта.