За какие слова в комментарии перевод точно заблокируют

В банке точно среагируют на такие выражения, как «оплата за услугу», «оплата за товар», «аренда», «заказ» и так далее. Финансовые организации обязаны следить за тем, чтобы банковские карты, зарегистрированные на физическое лицо, не использовались в коммерческих расчетах, пояснил эксперт.