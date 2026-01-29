Ричмонд
За какие слова в комментарии перевод точно заблокируют

Эксперт объяснил, что нельзя писать в комментарии к денежному переводу.

Источник: IrkutskMedia.ru

Во время перевода денег на карту можно написать небольшое сообщение получателю. Но стоит помнить, что за некоторые слова банк обязательно заблокирует финансовую операцию, предупреждает юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

Эксперт объяснил, что банки автоматически анализируют комментарии к переводам. Поэтому не стоит писать глупые шутки, в банке юмор не оценят, предупредил юрист. Также нельзя писать любые слова, которые намекают на коммерческий характер перевода, рассказал Хаминский.

В банке точно среагируют на такие выражения, как «оплата за услугу», «оплата за товар», «аренда», «заказ» и так далее. Финансовые организации обязаны следить за тем, чтобы банковские карты, зарегистрированные на физическое лицо, не использовались в коммерческих расчетах, пояснил эксперт.

На всякий случай лучше вообще ничего не писать в комментариях, а нужную информацию сообщить получателю через мессенджер или в телефоном разговоре, рассказал Александр Хаминский в беседе с «Прайм».

Сергей Ветров