За какие слова в комментарии перевод точно заблокируют

Во время перевода денег на карту можно написать небольшое сообщение получателю. Но стоит помнить, что за некоторые слова банк обязательно заблокирует финансовую операцию, предупреждает юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.
Эксперт объяснил, что банки автоматически анализируют комментарии к переводам. Поэтому не стоит писать глупые шутки, в банке юмор не оценят, предупредил юрист. Также нельзя писать любые слова, которые намекают на коммерческий характер перевода, рассказал Хаминский.
В банке точно среагируют на такие выражения, как «оплата за услугу», «оплата за товар», «аренда», «заказ» и так далее. Финансовые организации обязаны следить за тем, чтобы банковские карты, зарегистрированные на физическое лицо, не использовались в коммерческих расчетах, пояснил эксперт.
На всякий случай лучше вообще ничего не писать в комментариях, а нужную информацию сообщить получателю через мессенджер или в телефоном разговоре, рассказал Александр Хаминский в беседе с «Прайм».
Сергей Ветров