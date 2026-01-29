Супруга актёра Роба Шнайдера Патрисия подала на развод

В России тем временем продолжается развод известной звёздной пары Оксаны Самойловой и Джигана. Ранее сообщалось, что суд отказал блогерше в расторжении брака с рэпером и перешёл к рассмотрению дела о брачном договоре. Музыкант оспорил соглашение 2020 года, по которому совместное имущество при разводе должно было перейти супруге. Самойлова подала иск осенью 2025 года, после чего суд предоставил сторонам срок для примирения. На последнем заседании присутствовали только представители сторон, попытка сохранить семью результата не дала.