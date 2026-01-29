Ричмонд
Супруга актёра Роба Шнайдера Патрисия подала на развод

Супруга американского актёра Роба Шнайдера подала заявление о разводе в США, сообщил портал TMZ. Документы направили в суд по месту жительства пары.

Источник: Life.ru

«В прошлом месяце Патрисия Шнайдер подала на развод с Робом», — говорится в публикации.

По данным издания, инициатором разрыва выступила Патрисия Шнайдер. Детали заявления, а также причины решения стороны не раскрывают. Информации о спорах по имуществу или вопросам опеки не приводится.

Роб Шнайдер известен по ролям в комедийных фильмах «Мужчина по вызову», «Большой Стэн», «Цыпочка» и «Взрыватель». Он также работал как сценарист и стендап-комик, участвовал в проектах крупных голливудских студий.

В России тем временем продолжается развод известной звёздной пары Оксаны Самойловой и Джигана. Ранее сообщалось, что суд отказал блогерше в расторжении брака с рэпером и перешёл к рассмотрению дела о брачном договоре. Музыкант оспорил соглашение 2020 года, по которому совместное имущество при разводе должно было перейти супруге. Самойлова подала иск осенью 2025 года, после чего суд предоставил сторонам срок для примирения. На последнем заседании присутствовали только представители сторон, попытка сохранить семью результата не дала.

Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».

