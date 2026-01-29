Роспотребнадзор обнаружил тонны поддельного сыра и масла на прилавках

«С мая 2024 года на кассах было заблокировано 613 миллионов попыток продажи молочной продукции с нарушениями», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным службы, значительная часть заблокированных товаров оказалась просроченной или нелегально введённой в оборот. Ведомство также указало, что система маркировки позволила выявить повторные продажи одних и тех же кодов, а также продукцию без регистрации и с поддельными знаками учёта.
Россельхознадзор, в свою очередь, сообщил о росте доли фальсифицированной молочной продукции. По итогам 2025 года почти 18 процентов исследованных проб не соответствовали заявленным характеристикам. В службе пояснили, что увеличение показателя связано с расширением объёма проверок, в том числе в магазинах низкого ценового сегмента.
В ведомствах уточнили, что чаще всего нарушения фиксируют в сырах и сливочном масле. В таких продуктах выявляют замену молочного жира на растительный, а также использование соевого белка и других компонентов, не указанных на упаковке.
Роспотребнадзор отметил, что внедрение обязательной цифровой маркировки позволило сократить число нарушений в несколько раз. Служба призвала покупателей проверять продукцию через официальные системы учёта и обращать внимание на условия хранения и целостность упаковки.
Ранее сообщалось, что в России снизился спрос на сливочное масло. Экономист Инна Литвиненко объяснила эту тенденцию ростом цен и изменением потребительских привычек. По её словам, масло остаётся самым дорогим продуктом в молочной категории, поэтому покупатели всё чаще выбирают заменители. Существенное влияние оказал и переход предприятий общепита и кондитерских производств на более дешёвые аналоги. На фоне этого у производителей в конце 2025 года сформировались запасы нереализованного масла, что вынудило их скорректировать ценовую политику.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.