Роспотребнадзор обнаружил тонны поддельного сыра и масла на прилавках

Ранее сообщалось, что в России снизился спрос на сливочное масло. Экономист Инна Литвиненко объяснила эту тенденцию ростом цен и изменением потребительских привычек. По её словам, масло остаётся самым дорогим продуктом в молочной категории, поэтому покупатели всё чаще выбирают заменители. Существенное влияние оказал и переход предприятий общепита и кондитерских производств на более дешёвые аналоги. На фоне этого у производителей в конце 2025 года сформировались запасы нереализованного масла, что вынудило их скорректировать ценовую политику.