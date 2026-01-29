На Бали закрыли последний аттракцион с катанием на слонах

Ранее сообщалось, что в январе в Японии не останется ни одной панды впервые с 1973 года. Причиной тому является возвращение последних особей в Китай на фоне общего охлаждения двусторонних отношений. Речь идет о самце Сяо-Сяо и самке Лей-Лей, содержавшихся в зоопарке Уэно в Токио. Аренда животных истекает в феврале.