На Бали закрыли последний аттракцион с катанием на слонах

Решение было принято после неоднократных предупреждений со стороны регионального министерства лесного хозяйства, которое настаивало на запрете подобной деятельности. Теперь Агентство по охране природных ресурсов Бали будет осуществлять постоянный мониторинг, чтобы предотвратить возможное возобновление услуги. Таким образом, Бали стал первым регионом в Индонезии, полностью отказавшимся от практики катания людей на этих животных.
Mason Elephant Park является приютом для суматранских слонов, где в настоящее время содержится 27 особей. Помимо этого, на его территории функционируют музей и образовательный центр.
Ранее сообщалось, что в январе в Японии не останется ни одной панды впервые с 1973 года. Причиной тому является возвращение последних особей в Китай на фоне общего охлаждения двусторонних отношений. Речь идет о самце Сяо-Сяо и самке Лей-Лей, содержавшихся в зоопарке Уэно в Токио. Аренда животных истекает в феврале.
