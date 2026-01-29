Китай упростил правила покупки жилья для иностранцев, в том числе россиян

Власти Китая упростили для иностранных граждан процедуру покупки недвижимости в стране. Теперь инвесторы, находящиеся за рубежом, могут оплатить стоимость жилья до его официальной регистрации, что снимает ключевой барьер для сделок.
Согласно новым правилам Государственного валютного управления КНР, для перевода средств достаточно предварительного договора купли-продажи. Ранее иностранцы могли перевести деньги продавцу только после полной регистрации сделки, что затрудняло внесение аванса.
Реформа, изначально опробованная в Гонконге и Макао, теперь действует на всей территории Китая и является частью мер по привлечению зарубежных инвестиций. Эксперты отметили, что, несмотря на упрощение процедуры оплаты, китайский рынок недвижимости остается сложным для иностранцев из-за жесткого валютного контроля, языковых барьеров и особенностей местного законодательства, передает «Известия».
24 октября стало известно, что российские граждане заняли третье место среди иностранцев, которые приобретают объекты недвижимости на Кипре.