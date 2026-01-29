Телефон как источник стресса: Life.ru выяснил, какие звонки пугают россиян

Самым тревожным для опрошенных остаётся звонок от начальника — об этом сообщили 53% респондентов. На втором месте — вызовы из поликлиник и больниц, которые пугают 41% участников опроса. Ещё 40% признались, что нервничают, ожидая обратную связь после собеседования. Звонки с незнакомых номеров в позднее время вызывают тревогу у 38% россиян. Вызовы от пожилых людей настораживают 36% опрошенных, а решения по ипотеке или кредитам — 32%.
Стрессовая реакция особенно заметна у жителей крупных городов. В Москве звонка от руководства опасаются 60% жителей, в Санкт-Петербурге — 49%. В малых городах и сельской местности этот показатель составляет 54−55%. Звонки из медицинских учреждений вызывают тревогу у 43−44% жителей мегаполисов, у 40% — в небольших городах и у 42% — в посёлках. При этом в Москве и Санкт-Петербурге чаще, чем в регионах, тревожит любой входящий звонок — 14% против 9%.
«Клиенты часто испытывают дискомфорт от неожиданных телефонных звонков, поэтому компаниям необходимо модернизировать свои коммуникационные стратегии. Например, использование маркировки вызова и идентификации номера помогает клиенту заранее понять кто звонит. Это снижает уровень тревожности от входящих, люди в моменте могут фильтровать вызовы по срочности. Крупным федеральным компаниям также важно учитывать региональные различия, особенно время звонка и разницу часовых поясов», — отметили эксперты.
При этом есть категории вызовов, которые россияне стараются не пропускать. В первую очередь это рабочие звонки и разговоры со второй половинкой — их назвали приоритетными 37% респондентов. Ещё 32% внимательно относятся к звонкам в позднее время, связывая их с возможной срочной ситуацией.
Среди самых ожидаемых звонков в 2026 году преобладают позитивные новости. Около 40% участников опроса ждут звонка с предложением желаемой работы. Сообщения о выигрыше в лотерее или конкурсе ожидают 34% респондентов. Звонок с новостями об успехах ребёнка в учёбе важен для 23% опрошенных, а о скором приезде близкого человека — для 21%. В Москве и Санкт-Петербурге почти 10% жителей ждут звонка о рождении ребёнка, при этом 32% столичных респондентов рассчитывают получить решение по ипотеке.
Отдельный интерес вызывают нестандартные вызовы. До 20% жителей Санкт-Петербурга и 19% москвичей готовы отвечать на звонки ИИ-роботов из любопытства. В малых городах этот показатель составляет около 13%. Кроме того, 47% москвичей признались, что готовы общаться с мошенниками ради розыгрыша, тогда как среди жителей деревень таких 29%.
По данным исследования, жители мегаполисов чаще ждут карьерных и финансовых новостей, а сельская аудитория — решений практических и бытовых вопросов. В опросе приняли участие 1820 жителей разных регионов России.
