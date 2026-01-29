Телефон как источник стресса: Life.ru выяснил, какие звонки пугают россиян

Стрессовая реакция особенно заметна у жителей крупных городов. В Москве звонка от руководства опасаются 60% жителей, в Санкт-Петербурге — 49%. В малых городах и сельской местности этот показатель составляет 54−55%. Звонки из медицинских учреждений вызывают тревогу у 43−44% жителей мегаполисов, у 40% — в небольших городах и у 42% — в посёлках. При этом в Москве и Санкт-Петербурге чаще, чем в регионах, тревожит любой входящий звонок — 14% против 9%.