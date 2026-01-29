В Иркутской области участники СВО могут получить право на покупку древесины

Статистика за 2025 год показывает высокий интерес людей к покупке леса. Всего было подано 16 018 заявлений. Основная часть приходится на отопление, для строительства было оформлено 4 816 договоров. Участники СВО подали 22 заявления на покупку 3 300 кубометров древесины.