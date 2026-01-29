Ричмонд
В Иркутской области участники СВО могут получить право на покупку древесины

В 2025 голу участники СВО подали 22 заявления на покупку 3300 кубометров древесины.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области участники специальной военной операции и их семьи получат первоочередное право на покупку древесины. Такой проект закона приняло Законодательное собрание региона 28 января 2026 года.

— Сейчас такое первоочередное право имеют жители, чье жилье стало непригодным в результате чрезвычайных ситуаций (например, пожаров или стихийных бедствий), — уточняется в документе.

Статистика за 2025 год показывает высокий интерес людей к покупке леса. Всего было подано 16 018 заявлений. Основная часть приходится на отопление, для строительства было оформлено 4 816 договоров. Участники СВО подали 22 заявления на покупку 3 300 кубометров древесины.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что детский сад в областном центре нарушил условия заключения контракта на питание. Начальная цена услуг была более шести миллионов рублей.