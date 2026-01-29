Омский «Авангард» сыграет с «Трактором» в «теории» и на практике

В четверг, 29 января, «Авангард» в матче чемпионата КХЛ дома сыграет с «Трактором». Тот сейчас в Восточной конференции идет на седьмом месте, а омичи на третьем.
Матч на ТВ покажут в 19:30 «12-й канал» и KHL Prime.
Концепция этой встречи в Омске на сей раз — по мотивам американского комедийного сериала «Теория большого взрыва». В промовидео и афишах игроки и главный тренер «ястребов» уже предстали в образе героев этой ленты. Что-то на эту тему будет в итоге и на самой арене.
Команды провели в чемпионатах 101 матч. У «Авангарда» в них 46 побед, у «Трактора» — 51. Четыре игры были сыграны вничью. Соотношение шайб 290:277 в пользу уральцев. Совсем недавно, 18 января, команды играли в Челябинске. Там победили «ястребы» 5:2.
Букмекеры оценивают шансы на победу «Авангарда» здесь в основное время с коэффициентом в 1,83, шансы «Трактора» в 3,86, вероятность ничьей в основное время это коэффициент 4,36. Успех омичей в любом раскладе здесь это 1,47, то же самое у уральцев оценено с коэффициентом в 2,70.
Ранее мы писали, что генменеджер «ястребов» Алексей Сопин сообщил о нюансах сделки по обмену в ЦСКА форварда Клима Костина.