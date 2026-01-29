Омский «Авангард» сыграет с «Трактором» в «теории» и на практике

Концепция этой встречи в Омске на сей раз — по мотивам американского комедийного сериала «Теория большого взрыва». В промовидео и афишах игроки и главный тренер «ястребов» уже предстали в образе героев этой ленты. Что-то на эту тему будет в итоге и на самой арене.