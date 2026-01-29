В ОП сочли арендные электроснегокаты опасными для посетителей парков

Он отметил, что кикшеринговые компании, естественно, подумали об этом и дают в аренду маломощные устройства. Однако если Гостехнадзор, который следит за состоянием самоходных машин, решит провести свою экспертизу, то здесь может «ждать сюрприз». «Потому что непонятно, какая мощность в итоге есть. То, что написано в документах у производителя, и то, что на самом деле, — это часто две большие разницы», — сказал Холодов.