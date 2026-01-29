Подозреваемого в убийстве мэра Симеиза задержали на Украине спустя 10 лет

Во Львове правоохранители задержали человека, подозреваемого в убийстве мэра крымского курортного поселка Симеиз, которое произошло в 2013 году, когда полуостров еще находился в составе Украины. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины.
Убийство Кирилла Костенко, избранного мэром от Партии регионов, произошло в феврале 2013 года: его расстреляли из автомата в собственном автомобиле. Преступник скрылся, и более десяти лет дело оставалось нераскрытым.
В заявлении ведомства сказано, что «спустя более 10 лет поисков правоохранители вышли на подозреваемого» и 28 января задержали его на территории Львова. По данным следствия, после убийства подозреваемый покинул Украину, и для установления личности и задержания потребовалось возобновить утраченные материалы дела. Подробности о задержанном и его возможных мотивах не раскрываются, передает RG.ru.
