ВОЗ назвал процент смертности от вируса Нипах: на сколько высока угроза

Ранее KP.RU сообщал, что в Индии зарегистрировано пять случаев заражения вирусом Нипах. Инфекция также встречается в других странах Юго-Восточной Азии. В Роспотребнадзоре пока не зафиксировали завоза вируса в Россию. Нипах может протекать с легкими симптомами, схожими с ОРВИ.