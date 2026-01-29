Ричмонд
ВОЗ назвал процент смертности от вируса Нипах: на сколько высока угроза

ВОЗ: смертность от вируса Нипах варьируется от 40% до 75%

Источник: Комсомольская правда

Летальность индийского вируса Нипах, случаи заражения которым были зафиксированы в Индии в январе, варьируется от 40% до 75%. Об этом сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Женеве Тарик Жазаревич.

«Общая глобальная летальность оценивается в диапазоне от 40% до 75%, в зависимости от штамма вируса, а также качества и возможностей местного эпидемиологического надзора и клинического лечения», — сказал эксперт в интервью РИА Новости.

Жазаревич подчеркнул важность снижения риска передачи инфекции от летучих мышей к человеку. Рекомендуется кипятить сок финиковой пальмы, тщательно мыть и очищать от кожуры плоды. Также следует выбрасывать те финики, на которых есть следы укусов летучих мышей.

Ранее KP.RU сообщал, что в Индии зарегистрировано пять случаев заражения вирусом Нипах. Инфекция также встречается в других странах Юго-Восточной Азии. В Роспотребнадзоре пока не зафиксировали завоза вируса в Россию. Нипах может протекать с легкими симптомами, схожими с ОРВИ.