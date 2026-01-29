Лучше ничего не пишите: Россиянам назвали слова, из-за которых банк может заблокировать перевод

Банк может заблокировать перевод с карты на карту, если в комментарии к переводу пользователь напишет в приложении слова, которые могут относиться к коммерческой деятельности.
«В стоп-лист комментариев получателю должны войти такие слова как оплата услуг, оплата за товар, заказ, аренду и любые другие, которые позволят трактовать ваш перевод, как коммерческий», — сказал юрист Александр Хаминский агентству «Прайм».
Эксперт напомнил, что банки обязаны анализировать поле «сообщение получателю» в приложениях и подчеркнул, что большинство блокировок происходит именно из-за упоминаний возможной коммерческой деятельности, а не из-за глупых шуток.
Банковские счета физических лиц не предназначены для подобных операций, добавил юрист.
