Лучше ничего не пишите: Россиянам назвали слова, из-за которых банк может заблокировать перевод

Юрист Хаминский: банк может заблокировать перевод из-за ошибки в комментарии.

Источник: Комсомольская правда

Банк может заблокировать перевод с карты на карту, если в комментарии к переводу пользователь напишет в приложении слова, которые могут относиться к коммерческой деятельности.

«В стоп-лист комментариев получателю должны войти такие слова как оплата услуг, оплата за товар, заказ, аренду и любые другие, которые позволят трактовать ваш перевод, как коммерческий», — сказал юрист Александр Хаминский агентству «Прайм».

Эксперт напомнил, что банки обязаны анализировать поле «сообщение получателю» в приложениях и подчеркнул, что большинство блокировок происходит именно из-за упоминаний возможной коммерческой деятельности, а не из-за глупых шуток.

Банковские счета физических лиц не предназначены для подобных операций, добавил юрист.

В каких случаях перевод самому себе может расцениваться как мошенническое действие и привести к блокировке карты, читайте здесь на KP.RU.

Также мы собрали 11 признаков мошеннических операций, из-за которых банк может заблокировать карту.