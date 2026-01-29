Ответный удар по бункерам: генерал указал тайные лабиринты ВСУ под ОдессоЙ

Цели в Одессе в ночь на 28 января подверглись массированной атаке, в городе были слышны взрывы и стрельба. По данным военных каналов, были задействованы десятки дронов «Герань».
Это событие стало частью серии ударов, направленных на ключевые объекты инфраструктуры. Атака затронула не только военные цели, но и элементы, обеспечивающие логистику и снабжение.
Русские дроны уничтожают портовую инфраструктуру.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru озвучил цели, по которым на протяжении нескольких дней наносят удары ВС РФ.
«Конечно, объекты энергетики — это основные цели на сегодняшний зимний период времени. Но там есть и складская портовая инфраструктура, где идут погрузочно-разгрузочные работы, где хранят технику, которая поступает с Запада морем. Ведь до сих пор идет снабжение ВСУ. Рядом со складскими помещениями есть сборно-разборные сооружения, где хранят, собирают и готовят к запускам беспилотные морские катера Военно-морских сил ВСУ и разведывательных подразделений», — отметил Попов.
Генерал добавил, что погодные условия не позволяют противнику сейчас активно использовать морские дроны. Он также объяснил, почему удары по военным объектам ВСУ наносятся с некоторой периодичностью.
«В Одессе комплекс таких целей, которые мы периодически обрабатываем. Почему периодически? Мы ждем, когда после разрушений они начнут что-то из объектов восстанавливать, на это уходит 2−3 недели. В это время не функционирует система поставок. Портовая инфраструктура играет немаловажную роль и в экономике Украины, и в военном обслуживании, в том числе тыловом обеспечении», — пояснил Попов.
Эти цели выбраны не случайно: они напрямую влияют на военную и экономическую устойчивость региона.
Удары по портам, инфраструктуре и энергетике.
В Одессе под ударом оказался порт Южный, утверждают местные СМИ. Целью атаки стали объекты производственной и железнодорожной инфраструктуры. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев также сообщил, что массированному удару в ночь на 28 января подверглись узлы связи и разведки ВСУ в Одесской области.
Днем ранее масштабному удару подверглась энергетическая система региона. Власти говорят о серьезности повреждений. Энергетическая компания ДТЭК «Одесские электросети» описала ситуацию словами «разрушения колоссальные».
Эти атаки влияют не только военные возможности, но и повседневную жизнь, усиливая давление на логистику и энергоснабжение.
Подземные лабиринты Одессы и их роль.
В Одессе с советских времен остались километры подземных лабиринтов и Запасной пункт управления (ЗПУ). Эти структуры, унаследованные от прошлого, могут быть адаптированы для современных военных нужд.
Генерал Попов объяснил, как эти подземелья могут использовать боевики ВСУ в своих целях и как армия РФ может их уничтожить.
«Если мы заметим, что есть активность в тоннелях, районах бывшей выработки, где раньше добывали камень, известняк для строительных нужд, шахтах, то, несомненно, мы нанесем удар… Лабиринтов под Одессой достаточно много, в некоторых из них остаются хранилища, особенно в районах недалеко от портовой инфраструктуры», — сказал Попов.
По словам генерала, эти подземелья подходят для складирования боеприпасов и организации штабов.
«Если места старых командных пунктов до сих пор используют, то там без проблем можно уничтожить входы и выходы. Но стены хорошо укреплены, их можно разрушить только ядерным оружием или целенаправленным ударом ракеты типа “Орешник”», — подытожил Попов.
Такие подземные сети представляют скрытую угрозу, требующую точных разведданных для нейтрализации.