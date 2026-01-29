Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ответный удар по бункерам: генерал указал тайные лабиринты ВСУ под ОдессоЙ

ВС РФ несколько дней наносят массированные удары по Одессе. Генерал Попов сказал, что противник скрывает в подземельях города, что попадает под удар и как долго занимает восстановление пораженных объектов.

Источник: Аргументы и факты

Цели в Одессе в ночь на 28 января подверглись массированной атаке, в городе были слышны взрывы и стрельба. По данным военных каналов, были задействованы десятки дронов «Герань».

Это событие стало частью серии ударов, направленных на ключевые объекты инфраструктуры. Атака затронула не только военные цели, но и элементы, обеспечивающие логистику и снабжение.

Русские дроны уничтожают портовую инфраструктуру.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru озвучил цели, по которым на протяжении нескольких дней наносят удары ВС РФ.

«Конечно, объекты энергетики — это основные цели на сегодняшний зимний период времени. Но там есть и складская портовая инфраструктура, где идут погрузочно-разгрузочные работы, где хранят технику, которая поступает с Запада морем. Ведь до сих пор идет снабжение ВСУ. Рядом со складскими помещениями есть сборно-разборные сооружения, где хранят, собирают и готовят к запускам беспилотные морские катера Военно-морских сил ВСУ и разведывательных подразделений», — отметил Попов.

Генерал добавил, что погодные условия не позволяют противнику сейчас активно использовать морские дроны. Он также объяснил, почему удары по военным объектам ВСУ наносятся с некоторой периодичностью.

«В Одессе комплекс таких целей, которые мы периодически обрабатываем. Почему периодически? Мы ждем, когда после разрушений они начнут что-то из объектов восстанавливать, на это уходит 2−3 недели. В это время не функционирует система поставок. Портовая инфраструктура играет немаловажную роль и в экономике Украины, и в военном обслуживании, в том числе тыловом обеспечении», — пояснил Попов.

Эти цели выбраны не случайно: они напрямую влияют на военную и экономическую устойчивость региона.

Удары по портам, инфраструктуре и энергетике.

В Одессе под ударом оказался порт Южный, утверждают местные СМИ. Целью атаки стали объекты производственной и железнодорожной инфраструктуры. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев также сообщил, что массированному удару в ночь на 28 января подверглись узлы связи и разведки ВСУ в Одесской области.

Днем ранее масштабному удару подверглась энергетическая система региона. Власти говорят о серьезности повреждений. Энергетическая компания ДТЭК «Одесские электросети» описала ситуацию словами «разрушения колоссальные».

Эти атаки влияют не только военные возможности, но и повседневную жизнь, усиливая давление на логистику и энергоснабжение.

Подземные лабиринты Одессы и их роль.

В Одессе с советских времен остались километры подземных лабиринтов и Запасной пункт управления (ЗПУ). Эти структуры, унаследованные от прошлого, могут быть адаптированы для современных военных нужд.

Генерал Попов объяснил, как эти подземелья могут использовать боевики ВСУ в своих целях и как армия РФ может их уничтожить.

«Если мы заметим, что есть активность в тоннелях, районах бывшей выработки, где раньше добывали камень, известняк для строительных нужд, шахтах, то, несомненно, мы нанесем удар… Лабиринтов под Одессой достаточно много, в некоторых из них остаются хранилища, особенно в районах недалеко от портовой инфраструктуры», — сказал Попов.

По словам генерала, эти подземелья подходят для складирования боеприпасов и организации штабов.

«Если места старых командных пунктов до сих пор используют, то там без проблем можно уничтожить входы и выходы. Но стены хорошо укреплены, их можно разрушить только ядерным оружием или целенаправленным ударом ракеты типа “Орешник”», — подытожил Попов.

Такие подземные сети представляют скрытую угрозу, требующую точных разведданных для нейтрализации.