Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У самолета British Airways после взлета отвалилось колесо шасси

У пассажирского самолета авиакомпании British Airways во время вылета из Лас-Вегаса оторвалось одно из колес основного шасси. Инцидент произошел в понедельник, 26 января.

У пассажирского самолета авиакомпании British Airways во время вылета из Лас-Вегаса оторвалось одно из колес основного шасси. Инцидент произошел в понедельник, 26 января.

Самолет Boeing 777−200, выполнявший рейс в лондонский аэропорт Хитроу, благополучно продолжил полет над океаном и совершил посадку в пункте назначения, несмотря на повреждение.

По данным издания The Independent, экипаж был оперативно проинформирован о ситуации наземными службами и следовал стандартным процедурам для посадки с неисправностью шасси.

27 января принадлежащий NASA самолет WB-57 сел «на брюхо» в штате Техас. Механическая неисправность привела к посадке без выпуска шасси на аэродроме Эллингтон. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что самолет приземлился на ВПП с искрами.

7 января у самолета лопнули шины шасси при посадке в аэропорту США. Авиалайнер Boeing 767 возвращался в Международный аэропорт Хартсфилд — Джексон в Атланте после семичасового перелета из Лимы. Самолету пришлось совершить жесткую посадку, после которой повредились шины колес.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше