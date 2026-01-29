У самолета British Airways после взлета отвалилось колесо шасси

У пассажирского самолета авиакомпании British Airways во время вылета из Лас-Вегаса оторвалось одно из колес основного шасси. Инцидент произошел в понедельник, 26 января.
Самолет Boeing 777−200, выполнявший рейс в лондонский аэропорт Хитроу, благополучно продолжил полет над океаном и совершил посадку в пункте назначения, несмотря на повреждение.
По данным издания The Independent, экипаж был оперативно проинформирован о ситуации наземными службами и следовал стандартным процедурам для посадки с неисправностью шасси.
27 января принадлежащий NASA самолет WB-57 сел «на брюхо» в штате Техас. Механическая неисправность привела к посадке без выпуска шасси на аэродроме Эллингтон. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что самолет приземлился на ВПП с искрами.
7 января у самолета лопнули шины шасси при посадке в аэропорту США. Авиалайнер Boeing 767 возвращался в Международный аэропорт Хартсфилд — Джексон в Атланте после семичасового перелета из Лимы. Самолету пришлось совершить жесткую посадку, после которой повредились шины колес.