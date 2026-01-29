У самолета British Airways после взлета отвалилось колесо шасси

27 января принадлежащий NASA самолет WB-57 сел «на брюхо» в штате Техас. Механическая неисправность привела к посадке без выпуска шасси на аэродроме Эллингтон. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что самолет приземлился на ВПП с искрами.