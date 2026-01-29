Приставы объявили розыск имущества Ходорковского*

Ранее бывший вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Ахмед Билалов, также занимавший пост руководителя «Курортов Северного Кавказа», был объявлен в международный розыск в связи с уголовным делом о мошенничестве. Билалову заочно предъявлено обвинение, так как он скрылся от следствия. В Тверской суд Москвы направлено ходатайство о его заочном аресте, который продлится два месяца с момента задержания или возвращения в Россию. Дело касается финансовых нарушений, допущенных в период его работы на руководящих должностях.