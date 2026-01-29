Приставы объявили розыск имущества Ходорковского*

В отношении Ходорковского* в России открыто девять исполнительных производств с 2005 года. Общая сумма задолженности превышает 17,4 млрд рублей. В основном это неоплаченные налоги, пени, сборы, госпошлины, а также штрафы за нарушение деятельности иноагента. Суммы штрафов составляют 30 тыс. и 50 тыс. рублей.
Бывший глава «ЮКОСа» был помилован президентом РФ в 2013 году после осуждения по двум уголовным делам. Однако в 2015 году Ходорковский* был заочно арестован и объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.
Ранее бывший вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Ахмед Билалов, также занимавший пост руководителя «Курортов Северного Кавказа», был объявлен в международный розыск в связи с уголовным делом о мошенничестве. Билалову заочно предъявлено обвинение, так как он скрылся от следствия. В Тверской суд Москвы направлено ходатайство о его заочном аресте, который продлится два месяца с момента задержания или возвращения в Россию. Дело касается финансовых нарушений, допущенных в период его работы на руководящих должностях.
* Включён в список иностранных агентов Минюста России, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.