В США мужчину, который завёл роман с няней, обвинили в двойном убийстве

Житель американского штата Виргиния Брендан Банфилд, обвиняемый в убийстве своей жены, в ходе дачи показаний в суде города Фэрфакса заявил, что у него не было планов лишать жизни свою супругу, сообщило агентство Associated Press (AP).
Мужчина является фигурантом дела о двойном убийстве, связанном с его романом с няней Джулианой Перес Магальяйнш, которая работала в этой семье. Жертвами преступления стали Кристин Банфилд и Джо Райан. Фигуранту было предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах.
Согласно версии следствия, мужчина вместе с Магальяйнш создал в социальной сети учётную запись на имя своей жены. С аккаунтом, который выдавал себя за Кристин Банфилд, связался Там Райан, и они договорились встретиться.
Прокуроры считают, что Брендан Банфилд и Джулиана Магальяйнш заманили Райана в свой дом и застрелили его. Кроме того, мужчина нанёс ножевое ранение своей жене. Нападение было инсценировано так, будто его совершил Райан.
Магальяйнш дала показания, что Банфилд намеревался убить супругу. По её словам, мужчина готовил инсценировку несколько месяцев. Няня также заявила, что после совершения преступления он хотел жить с ней. Сам Банфилд не признал себя виновным и пояснил, что не собирался делать этого.
«Я считаю, что это абсурдные вопросы по поводу чего-то несерьёзного, а именно, что был разработан план по избавлению от моей жены. Это полнейшее безумие», — сказал подсудимый.
При этом мужчина признал, что он и его жена изменяли друг другу на протяжении 19 летотношений. Банфилд уточнил, что они решили сохранить брак, пройдя семейную терапию. Подсудимый утверждает, что любил супругу. Он назвал роман с Магальяйнш «случайной связью».
Банфилд, если его признают виновным, может быть приговорен к пожизненному заключению. Любовницу мужчины первоначально обвиняли в убийстве второй степени. Впоследствии Магальяйнш признала себя виновной по менее тяжкому обвинению, в непредумышленном убийстве.
