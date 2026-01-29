В США мужчину, который завёл роман с няней, обвинили в двойном убийстве

Напомним, в декабре сообщалось, что в американском штате Флорида задержали 51-летнюю Сьюзан Авалон, которую заподозрили в убийстве двух бывших мужей. Полиция вышла на след женщины после того, как она украла еду из ресторана и, выдавая себя за курьера, пришла к дому своего первого экс-супруга в Брадентоне. Авалон застрелила мужчину, когда он открыл дверь.