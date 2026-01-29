Офицер раскрыл координаты тайных заводов БПЛА, бьющих по РФ

Российские военные приближаются к городу Запорожье — крупному промышленному городу. Там же производятся беспилотники, которые затем ВСУ запускают по регионам РФ. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru раскрыл, где именно собирают дроны.
«Завод “Мотор Сич” — это важнейший завод в регионе. Он занимался производством вертолетных двигателей, а сейчас в основном выпускает беспилотники. По нему уже наносились удары и, очевидно, будут продолжаться», — отметил Дандыкин.
Военный эксперт подчеркнул, что в Запорожье множество других крупных предприятий, которые могут обеспечивать военно-промышленный комплекс Украины.
В Запорожье сосредоточено более 10 металлургических и около 300 промышленных предприятий, ключевых для машиностроения и металлообработки Украины, выяснил aif.ru.
Основное значение для ВПК могут иметь металлургический комбинат «Запорожсталь», который производит стальной горячекатаный рулон и лист, гнутый профиль, стальную ленту, что критично для производства бронетехники и других оборонных нужд; Запорожский железорудный комбинат — один из ведущих производителей железной руды на Украине, обеспечивающий сырьем металлургию; предприятия машиностроительного комплекса, которые способны производить двигатели и компоненты, важные для авиации и наземной военной техники.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военные находятся в 12−14 км от города Запорожье.