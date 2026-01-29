Раскрыто, сколько россиян боятся ходить к врачу

Тем не менее, больше половины респондентов (56%) все же записываются на приём к доктору в случае болезни, а 20% — идут к врачу для профилактики ухудшений состояния. Однако 20% предпочитают самолечение и к специалисту идут только в крайнем случае, а 4% совсем не ходят к врачам.