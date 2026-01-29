Ричмонд
Раскрыто, сколько россиян боятся ходить к врачу

РИА Новости: некоторых медицинских манипуляций боятся 73% россиян.

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Большинство россиян боятся медицинских манипуляций из-за болезненности процедур и тревоги по поводу возможного диагноза, но тем не менее подавляющее большинство все же посещают врачей при необходимости, а также для профилактики, говорится в исследовании «СберСтрахования», которым компания поделилась с РИА Новости.

«Зачастую люди откладывают профилактические осмотры и начало лечения из-за страха. Большинство респондентов признались, что боятся некоторых медицинских манипуляций (73%)», — сказано в исследовании. Оно проводилось в декабре 2025 года на основании опроса около 13 тысяч человек.

Чаще всего страх связан с потенциальной болезненностью процедур (71%) и тревогой из-за возможного диагноза (19%), добавили аналитики.

Тем не менее, больше половины респондентов (56%) все же записываются на приём к доктору в случае болезни, а 20% — идут к врачу для профилактики ухудшений состояния. Однако 20% предпочитают самолечение и к специалисту идут только в крайнем случае, а 4% совсем не ходят к врачам.

При этом мужчины немного чаще женщин прибегают к помощи врачей для поиска причин плохого самочувствия — 58% против 54%, отметили аналитики.

Регулярно проходят чекапы — комплексные профилактические обследование организма — 52% россиян. В этом вопросе самыми ответственными оказались жители Махачкалы, где чекапы проходит 71% населения, а также Тольятти — 67% и Оренбурга — 66%. Большинство проходят диспансеризацию и обследования бесплатно по программе ОМС или в рамках ДМС. а вот за собственный счёт это делают 12% опрошенных.

«По данным нашего исследования, доля тех, кто столкнулся с ухудшением здоровья из-за несвоевременного визита к врачу, за год выросла на 7 процентных пунктов — до 16%. Это в очередной раз показывает: откладывать посещение специалистов нельзя», — обратил внимание старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

«Это особенно критично, когда мы говорим об онкологических заболеваниях, которые часто развиваются без симптомов», — добавил он.