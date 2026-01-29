В Японии в 2025 году обанкротилось рекордное число ресторанов

Эксперты связывают рост числа банкротств с сочетанием нескольких факторов, включая рост цен на сырье, коммунальные услуги, нехватку рабочей силы и тем, что местные жители на фоне роста цен больше склоняются к экономии и реже ходят в рестораны. В отрасли также отмечают, что нехватка персонала вынуждает частный бизнес повышать зарплаты и сокращать часы работы, что приводит к снижению качества сервиса и снижению прибыли. Примечательно, что еще одним характерным типом банкротства в сфере общепита в Японии все чаще становится закрытие семейных ресторанов, управление которыми передавалось из поколения в поколение, из-за отсутствия преемников или нежелания молодого поколения продолжать семейный бизнес.