В Госдуме предложили закрепить право многодетных отцов на досрочную пенсию

Как отметил Чернышов, в настоящее время право отцов на досрочную пенсию реализуется преимущественно через судебные решения в рамках правоприменительной практики, что создает правовую неопределенность, неравенство и излишнюю бюрократическую нагрузку как на самих граждан, так и на государственные органы.
«Прошу Вас рассмотреть предложение о внесении изменений в Федеральный закон “О страховых пенсиях”, дополнив его положением о досрочном назначении пенсии многодетным отцам при соблюдении следующих условий: мужчина является отцом трех и более детей; все дети рождены в браке с одной женщиной либо официально усыновлены им в установленном законом порядке (в том числе дети супруги от предыдущих браков); дети достигли возраста восьми лет. Также необходимо установление тех же минимальных значений общего трудового стажа (15 лет) и количества ИПК (30), которые дают право выхода на досрочную пенсию многодетным мамам», — сказано в документе.
Согласно инициативе, право на досрочную пенсию должно возникать у многодетных отцов при наличии трех детей — на три года раньше, четырех детей — на четыре года раньше, пяти и более детей — на пять лет раньше.
«Данная мера не только устранит существующее неравенство, но и станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством, будет способствовать улучшению демографической ситуации и укреплению института семьи», — считает вице-спикер Госдумы.
Он подчеркнул, что реализация инициативы будет важным шагом к укреплению статуса отца в семье и обществе, а также отвечает принципам социальной справедливости.