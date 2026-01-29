В Госдуме предложили закрепить право многодетных отцов на досрочную пенсию

«Прошу Вас рассмотреть предложение о внесении изменений в Федеральный закон “О страховых пенсиях”, дополнив его положением о досрочном назначении пенсии многодетным отцам при соблюдении следующих условий: мужчина является отцом трех и более детей; все дети рождены в браке с одной женщиной либо официально усыновлены им в установленном законом порядке (в том числе дети супруги от предыдущих браков); дети достигли возраста восьми лет. Также необходимо установление тех же минимальных значений общего трудового стажа (15 лет) и количества ИПК (30), которые дают право выхода на досрочную пенсию многодетным мамам», — сказано в документе.