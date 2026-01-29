Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили закрепить право многодетных отцов на досрочную пенсию

Чернышов предложил закрепить право многодетных отцов на досрочную пенсию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил законодательно закрепить право многодетных отцов на досрочную пенсию, обращение с соответствующим предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой есть в распоряжении РИА Новости.

Как отметил Чернышов, в настоящее время право отцов на досрочную пенсию реализуется преимущественно через судебные решения в рамках правоприменительной практики, что создает правовую неопределенность, неравенство и излишнюю бюрократическую нагрузку как на самих граждан, так и на государственные органы.

«Прошу Вас рассмотреть предложение о внесении изменений в Федеральный закон “О страховых пенсиях”, дополнив его положением о досрочном назначении пенсии многодетным отцам при соблюдении следующих условий: мужчина является отцом трех и более детей; все дети рождены в браке с одной женщиной либо официально усыновлены им в установленном законом порядке (в том числе дети супруги от предыдущих браков); дети достигли возраста восьми лет. Также необходимо установление тех же минимальных значений общего трудового стажа (15 лет) и количества ИПК (30), которые дают право выхода на досрочную пенсию многодетным мамам», — сказано в документе.

Согласно инициативе, право на досрочную пенсию должно возникать у многодетных отцов при наличии трех детей — на три года раньше, четырех детей — на четыре года раньше, пяти и более детей — на пять лет раньше.

«Данная мера не только устранит существующее неравенство, но и станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством, будет способствовать улучшению демографической ситуации и укреплению института семьи», — считает вице-спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что реализация инициативы будет важным шагом к укреплению статуса отца в семье и обществе, а также отвечает принципам социальной справедливости.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше