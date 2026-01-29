Ричмонд
Эксперт назвала причину, почему не нужно покупать попкорн при походе в кинотеатр

Нутрициолог Яблокова: в попкорн часто добавляют масла плохого качества.

Источник: Комсомольская правда

Употребление попкорна в кинотеатрах может быть опасным для здоровья из-за использования в составе некачественных масел. Об этом сообщила тренер-нутрициолог Ольга Яблокова в беседе с NEWS.ru. Также вред попкорну придают большое количество соли, сахара и искусственные добавки.

— Обычно в его приготовлении используются растительные масла низкого качества. Соль, сахар и ароматизаторы делают снэк высококалорийным. Это может привести к отекам, повышению давления, ухудшению состояния сосудов, — пояснила эксперт.

Несмотря на это, попкорн, приготовленный без добавок, содержит полезные вещества. С другой стороны этот продукт настолько богат антиоксидантами, что может быть полезнее некоторых фруктов.

